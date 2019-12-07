Выпуск новостей по состоянию на 9: 00: дело убийства Кирилла Тлявова. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 9:00 – дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова направят в суд. ГБР закончило досудебное расследование. Одному из подозреваемых, инспектору полиции, инкриминируют убийство по неосторожности. Боевики усилили атаки: за сутки враг обстрелял позиции украинских армейцев 14 раз. Двое военных получили травмы.
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