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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей по состоянию на 9: 00: дело убийства Кирилла Тлявова. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 9:00 – дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова направят в суд. ГБР закончило досудебное расследование. Одному из подозреваемых, инспектору полиции, инкриминируют убийство по неосторожности. Боевики усилили атаки: за сутки враг обстрелял позиции украинских армейцев 14 раз. Двое военных получили травмы.

      Также в выпуске:

      Гривна укрепляется: только за 7 декабря национальная валюта выросла в стоимости на 15 копеек.

      В Одесской области похоронили первую жертву пожара в экономическом колледже: попрощались с 17-летней Ксенией Бабенко.

      Владимир Зеленский впервые принял участие в ток-шоу в прямом эфире и рассказал, с чем едет в Париж и на какие результаты ожидает.

      Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия блокирует принятие в ОБСЕ резолюции по Украине.

      Нормандская встреча: все, что важно знать
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      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Война на Донбассе Выпуск новостей
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