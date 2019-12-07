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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 9:00: Справа вбивства Кирила Тлявова. Ситуація на фронті

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 грудня станом на 9:00 – справу вбивства 5-річного Кирила Тлявова скерують до суду. ДБР закінчило досудове розслідування. Одному з підозрюваних, інспектору поліції, інкримінують вбивство через необережність. Бойовики посилили атаки: за добу ворог обстріляв позиції українських армійців 14 разів. Двоє військових отримали травми.

      Також у випуску: 

      Гривня зміцнюється: лише за 7 грудня національна валюта зросла у вартості на 15 копійок.

      На Одещині поховали першу жертву пожежі в економічному коледжі: попрощались із 17-річною Ксенію Бабенко.

      Володимир Зеленський вперше взяв участь в ток-шоу в прямому ефірі та розповів, з чим їде у Париж та на які результати очікує.

      Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Росія блокує ухвалення в ОБСЄ резолюцій по Україні. 

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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини України Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Державне бюро розслідувань
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