Випуск новин за 9:00: Справа вбивства Кирила Тлявова. Ситуація на фронті

У випуску новин за 7 грудня станом на 9:00 – справу вбивства 5-річного Кирила Тлявова скерують до суду. ДБР закінчило досудове розслідування. Одному з підозрюваних, інспектору поліції, інкримінують вбивство через необережність. Бойовики посилили атаки: за добу ворог обстріляв позиції українських армійців 14 разів. Двоє військових отримали травми.

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