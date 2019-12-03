Выпуск новостей за 10.00: Боевые учения украинских морпехов. Обыски у кума Романа Трубы

В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 10:00 – морские пехотинцы в Донецкой области оттачивали навыки стрельбы из пулеметов и автоматов, а также отражали воображаемую атаку вражеских сил с помощью БМП-1. Следователи НАБУ обыскали бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину.

Также в выпуске: В Одессе задержали женщину, которая пыталась задушить подушкой собственного сына в отделении больницы. Слушания по делу MH-17 состоятся девятого марта. Страны международной следственной группы, в которую входит и Украина, определили, что процесс будет происходить именно в Нидерландах. Комитет по вопросам внешней политики возглавила нардепка от "Слуги народа" Елизавета Ясько. В США медведь пытался залезть в авто.