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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 10.00: Боевые учения украинских морпехов. Обыски у кума Романа Трубы

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 10:00 – морские пехотинцы в Донецкой области оттачивали навыки стрельбы из пулеметов и автоматов, а также отражали воображаемую атаку вражеских сил с помощью БМП-1. Следователи НАБУ обыскали бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину.

      Также в выпуске:

      В Одессе задержали женщину, которая пыталась задушить подушкой собственного сына в отделении больницы.

      Слушания по делу MH-17 состоятся девятого марта. Страны международной следственной группы, в которую входит и Украина, определили, что процесс будет происходить именно в Нидерландах.

      Комитет по вопросам внешней политики возглавила нардепка от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

      В США медведь пытался залезть в авто.

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      Теги: Расследования НАБУ Выпуск новостей
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