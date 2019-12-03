Випуск новин за 10.00: Бойові навчання українських морпіхів. Обшуки в кума Романа Труби

У випуску новин за 3 грудня станом на 10:00 – морські піхотинці на Донеччині відточували навички стрільби з кулеметів та автоматів, а також відбивали уявну атаку ворожих сил за допомогою БМП-1. Слідчі НАБУ обшукали колишнього начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину.

Також у випуску: В Одесі затримала жінку, яка намагалася задушити подушкою власного сина у відділенні лікарні. Слухання у справі MH-17 відбудеться дев'ятого березня. Країни міжнародної слідчої групи, до якої входить і Україна, визначили, що процес відбуватиметься саме в Нідерландах. Комітет з питань зовнішньої політики очолила нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько У США ведмідь намагався залізити в авто.