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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 10.00: Бойові навчання українських морпіхів. Обшуки в кума Романа Труби

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 грудня станом на 10:00 – морські піхотинці на Донеччині відточували навички стрільби з кулеметів та автоматів, а також відбивали уявну атаку ворожих сил за допомогою БМП-1. Слідчі НАБУ обшукали колишнього начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину.

      Також у випуску:

      В Одесі затримала жінку, яка намагалася задушити подушкою власного сина у відділенні лікарні.

      Слухання у справі MH-17 відбудеться дев'ятого березня. Країни міжнародної слідчої групи, до якої входить і Україна, визначили, що процес відбуватиметься саме в Нідерландах.

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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин НАБУ Розслідування
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