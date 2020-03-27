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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Выпуск новостей за 10:00: Коронавирус у эвакуируемого украинца из Риги. Ситуация на передовой

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 10:00 – в поезде Киев-Рига, который недавно эвакуировал более 600 украинцев из Латвии, находился больной коронавирусом мужчина. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Самые мощные обстрелы были возле Павлополя. Ни один украинский военный не пострадал.

      Также в выпуске:

      На Закарпатье ввели чрезвычайную ситуацию.

      27 марта Украина полностью закрывает государственную границу.

      На Харьковщине 10 человек сбежали из самоизоляции.

      США обошли Китай по количеству больных Covid-19.

      Коронавирус Civid-2019: последние новости
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      Теги: Эвакуация украинцев Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Выпуск новостей
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