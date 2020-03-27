Випуск новин за 10:00: Коронавірус в евакуйованого українця з Риги. Ситуація на передовій

У випуску новин за 27 березня станом на 10:00 – у поїзді Київ-Рига, який нещодавно евакуював понад 600 українців з Латвії, перебував хворий на коронавірус чоловік. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Найпотужніші обстріли були біля Павлополя. Жоден український військовий не постраждав.

Також у випуску: На Закарпатті ввели надзвичайну ситуацію. 27 березня Україна повністю закриває державний кордон. На Харківщині 10 людей втекли з самоізоляції. В Італії одужав 101-річний чоловік, який був хворий на коронавірус.