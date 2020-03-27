Випуск новин за 10:00: Коронавірус в евакуйованого українця з Риги. Ситуація на передовій
У випуску новин за 27 березня станом на 10:00 – у поїзді Київ-Рига, який нещодавно евакуював понад 600 українців з Латвії, перебував хворий на коронавірус чоловік. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Найпотужніші обстріли були біля Павлополя. Жоден український військовий не постраждав.
Також у випуску:
На Закарпатті ввели надзвичайну ситуацію.
27 березня Україна повністю закриває державний кордон.
На Харківщині 10 людей втекли з самоізоляції.
В Італії одужав 101-річний чоловік, який був хворий на коронавірус.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі