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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 10:00: Коронавірус в евакуйованого українця з Риги. Ситуація на передовій

      Випуск новин -

      У випуску новин за 27 березня станом на 10:00 – у поїзді Київ-Рига, який нещодавно евакуював понад 600 українців з Латвії, перебував хворий на коронавірус чоловік. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Найпотужніші обстріли були біля Павлополя. Жоден український військовий не постраждав.

      Також у випуску:

      На Закарпатті ввели надзвичайну ситуацію.

      27 березня Україна повністю закриває державний кордон.

      На Харківщині 10 людей втекли з самоізоляції.

      В Італії одужав 101-річний чоловік, який був хворий на коронавірус.

      МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов
      сьогодні
      Теги: Евакуація українців Новини України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Випуск новин
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