Выпуск новостей за 10:00: Стенограмма разговора Зеленского и Трампа. Корабль РФ горит в Норвегии
В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 10:00 – скандальную стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом таки опубликовали накануне. В нем действительно упоминалась фигура главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. В Норвегии уже сутки горит российский корабль, именно поэтому там вынужденная эвакуация из-за угрозы взрыва аммиака, который на борту судна.
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Источник: 24 канал
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