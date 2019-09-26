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      Выпуск новостей за 10:00: Стенограмма разговора Зеленского и Трампа. Корабль РФ горит в Норвегии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 10:00 – скандальную стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом таки опубликовали накануне. В нем действительно упоминалась фигура главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. В Норвегии уже сутки горит российский корабль, именно поэтому там вынужденная эвакуация из-за угрозы взрыва аммиака, который на борту судна.

      Также в выпуске:

      На Донбассе двое военных получили ранения в результате вражеских обстрелов, один – боевое травмирование.

      В Киеве на почтовой площади сгорело помещение бывшего ресторана.

      В российском Барнауле пилотам пришлось сажать пассажирский самолет с горящим шасси.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Норвегия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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