Выпуск новостей за 10:00: Стенограмма разговора Зеленского и Трампа. Корабль РФ горит в Норвегии

В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 10:00 – скандальную стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом таки опубликовали накануне. В нем действительно упоминалась фигура главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. В Норвегии уже сутки горит российский корабль, именно поэтому там вынужденная эвакуация из-за угрозы взрыва аммиака, который на борту судна.

Также в выпуске: На Донбассе двое военных получили ранения в результате вражеских обстрелов, один – боевое травмирование. В Киеве на почтовой площади сгорело помещение бывшего ресторана. В российском Барнауле пилотам пришлось сажать пассажирский самолет с горящим шасси.

Источник: 24 канал