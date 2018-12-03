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      Выпуск новостей за 10:00: Военные сборы из-за военного положения. День людей с инвалидностью

      Выпуск новостей 46 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 10:00 – в Украине стартуют военные сборы из-за введения военного положения. Резервистов и военнообязанных собирать на полигонах, некоторым из мужчин уже пришли повестки. 3 декабря во всем мире отмечают День людей с инвалидностью. В Украине проживает почти три миллиона таких граждан и их число увеличивается.

      Также в выпуске:

      На российскую агрессию в Азовском море жестко отреагировали в Пентагоне – захват украинских кораблей является пренебрежением международного права.

      Во львовском Нацмузее появилась виртуальная игра, благодаря которой каждый посетитель может создать собственную икону.

      Российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных сил.

      Теги: Военное положение в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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