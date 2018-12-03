Выпуск новостей за 10:00: Военные сборы из-за военного положения. День людей с инвалидностью

Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 10:00 – в Украине стартуют военные сборы из-за введения военного положения. Резервистов и военнообязанных собирать на полигонах, некоторым из мужчин уже пришли повестки. 3 декабря во всем мире отмечают День людей с инвалидностью. В Украине проживает почти три миллиона таких граждан и их число увеличивается.

Также в выпуске: На российскую агрессию в Азовском море жестко отреагировали в Пентагоне – захват украинских кораблей является пренебрежением международного права. Во львовском Нацмузее появилась виртуальная игра, благодаря которой каждый посетитель может создать собственную икону. Российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных сил.