Выпуск новостей за 10:00: Военные сборы из-за военного положения. День людей с инвалидностью
Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 10:00 – в Украине стартуют военные сборы из-за введения военного положения. Резервистов и военнообязанных собирать на полигонах, некоторым из мужчин уже пришли повестки. 3 декабря во всем мире отмечают День людей с инвалидностью. В Украине проживает почти три миллиона таких граждан и их число увеличивается.
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Источник: 24 канал
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