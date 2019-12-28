Выпуск новостей за 11:00: Масштабное ДТП в Техасе. Рост количества жертв тайфуна на Филиппинах
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 11:00 – масштабная и зрелищная авария в Техасе. Все остались живы, но два человека получили травмы, и повреждено восемь автомобилей. Число жертв тайфуна Фанфон на Филиппинах возросло до 28. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.
Также в выпуске:
Россия заплатила Украине почти три миллиарда долларов штрафа за газ.
В Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками.
Госдепартамент США озвучил крайние сроки для компаний, участвующих в строительстве российского газопровода.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии