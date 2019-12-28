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      Выпуск новостей за 11:00: Масштабное ДТП в Техасе. Рост количества жертв тайфуна на Филиппинах

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 11:00 – масштабная и зрелищная авария в Техасе. Все остались живы, но два человека получили травмы, и повреждено восемь автомобилей. Число жертв тайфуна Фанфон на Филиппинах возросло до 28. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

      Также в выпуске:

      Россия заплатила Украине почти три миллиарда долларов штрафа за газ.

      В Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками.

      Госдепартамент США озвучил крайние сроки для компаний, участвующих в строительстве российского газопровода.

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      Теги: Аварии и ДТП Филиппины Выпуск новостей
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