Выпуск новостей за 11:00: Масштабное ДТП в Техасе. Рост количества жертв тайфуна на Филиппинах

В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 11:00 – масштабная и зрелищная авария в Техасе. Все остались живы, но два человека получили травмы, и повреждено восемь автомобилей. Число жертв тайфуна Фанфон на Филиппинах возросло до 28. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

Также в выпуске: Россия заплатила Украине почти три миллиарда долларов штрафа за газ. В Одессе из-под стражи освободили 11 человек, которых тоже готовят для завтрашнего обмена с боевиками. Госдепартамент США озвучил крайние сроки для компаний, участвующих в строительстве российского газопровода.