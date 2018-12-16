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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 11:00: Первая служба главы Единой поместной церкви. День траура в Фастове

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 11:00 – митрополит Епифаний начал первую службу в качестве председателя Единой поместной церкви. В Фастове Киевской области объявили траур по погибшим в результате взрыва в пятиэтажке.

      Также в выпуске:

      Еще один пленный моряк заявил, что он – военнопленный.

      Почему путешественника-украинца с биометрическим паспортом могут не впустить в Европу.

      Теги: Выпуск новостей Взрыв Единая поместная церковь
      Источник: 24 канал
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