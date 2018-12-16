Выпуск новостей за 11:00: Первая служба главы Единой поместной церкви. День траура в Фастове
В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 11:00 – митрополит Епифаний начал первую службу в качестве председателя Единой поместной церкви. В Фастове Киевской области объявили траур по погибшим в результате взрыва в пятиэтажке.
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Источник: 24 канал
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