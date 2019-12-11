Выпуск новостей за 12:00: Признание Эрнста во лжи на российском ТВ. Массовые протесты в Чехии

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 12:00 – директор российского "Первого канала" признал, что в сюжете о сбитом над Донбассом самолете подали фейковую информацию о причастности украинского истребителя. В Чехии митингующие требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Причиной протестующие называют незаконное обогащение чиновника, который защищает свои интересы за счет власти.

Также в выпуске: Сегодня должны избрать меру пресечения директору колледжа в Одессе. ВНО по математике будет обязательным с 2021 года. В Чили продолжаются поиски пропавшего накануне самолета. Бразилия направила на помощь полярное судно и спецсамолёт. Скандал вокруг школьного курса об основах семьи.