14:00
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Признание Эрнста во лжи на российском ТВ. Массовые протесты в Чехии

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 12:00 – директор российского "Первого канала" признал, что в сюжете о сбитом над Донбассом самолете подали фейковую информацию о причастности украинского истребителя. В Чехии митингующие требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Причиной протестующие называют незаконное обогащение чиновника, который защищает свои интересы за счет власти.

      Также в выпуске:

      Сегодня должны избрать меру пресечения директору колледжа в Одессе.

      ВНО по математике будет обязательным с 2021 года.

      В Чили продолжаются поиски пропавшего накануне самолета. Бразилия направила на помощь полярное судно и спецсамолёт.

      Скандал вокруг школьного курса об основах семьи.

       

      Рак мозга: какие признаки указывают на опухоль
      сегодня
      62701
      Теги: Украина – Россия Протесты MH17 Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу
      Під обкладинкою 91
      сегодня , 12:19 В Раде произошла драка после заседания аграрного комитета: видео
      Северин Трач 325
      сегодня , 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця 317
      сегодня , 07:09 Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ о нормандской встрече
      Світлана Попова 509
      сегодня , 07:01 Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным
      Ірина Поліщук 634
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук