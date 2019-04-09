Выпуск новостей за 12:00: Спасение полицией девушки от самоубийства. Компенсация ВВС Порошенко
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 12:00 – в Мариуполе копы спасли 16-летнюю девочку от самоубийства. Она наглоталась таблеток и хотела выпрыгнуть с крыши многоэтажки. Авторитетная британская телерадиокомпания BBC выплатит компенсацию Президенту Украины Петру Порошенко 50 тысяч фунтов стерлингов за публикацию ложной информации о нем.
Также в выпуске:
Законопроект об отсрочке Brexit принял британский парламент накануне.
Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, которого связывают с убийством Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении.
В Хмельницком школьницы избили ровесницу, за девушек уже взялись правоохранители.
Источник: 24 канал
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