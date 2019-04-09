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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 12:00: Спасение полицией девушки от самоубийства. Компенсация ВВС Порошенко

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 12:00 – в Мариуполе копы спасли 16-летнюю девочку от самоубийства. Она наглоталась таблеток и хотела выпрыгнуть с крыши многоэтажки. Авторитетная британская телерадиокомпания BBC выплатит компенсацию Президенту Украины Петру Порошенко 50 тысяч фунтов стерлингов за публикацию ложной информации о нем.

      Также в выпуске:

      Законопроект об отсрочке Brexit принял британский парламент накануне.

      Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, которого связывают с убийством Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении.

      В Хмельницком школьницы избили ровесницу, за девушек уже взялись правоохранители.

      blog_ava
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      Теги: СМИ Медиа Петр Порошенко Выпуск новостей Полиция Новости Мариуполя Самоубийство
      Источник: 24 канал
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