Выпуск новостей за 12:00: Спасение полицией девушки от самоубийства. Компенсация ВВС Порошенко

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 12:00 – в Мариуполе копы спасли 16-летнюю девочку от самоубийства. Она наглоталась таблеток и хотела выпрыгнуть с крыши многоэтажки. Авторитетная британская телерадиокомпания BBC выплатит компенсацию Президенту Украины Петру Порошенко 50 тысяч фунтов стерлингов за публикацию ложной информации о нем.

Также в выпуске: Законопроект об отсрочке Brexit принял британский парламент накануне. Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, которого связывают с убийством Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении. В Хмельницком школьницы избили ровесницу, за девушек уже взялись правоохранители.

Источник: 24 канал