Выпуск новостей за 12:00: Увеличение количества больных COVID-19. Выборы в Польше
В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 12:00 – в Украине снова возросло количество больных коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили еще 507 новых случаев. Президентские выборы в Польше переносят. Об этом заявили в правящей партии "Право и справедиливисть".
Также в выпуске на 24 канале:
В Одессе планируют снять карантин, несмотря на более чем полтысячи больных коронавирусом. Об этом завил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Украинские солдаты на Донбассе заставили врага успокоиться, правда, боевики таки совершили 8 атак.
Метро крупнейшего мегаполиса США закрыли впервые за 115 лет. Такое решение приняли власти Нью-Йорка, чтобы провести там масштабную дезинфекцию.
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