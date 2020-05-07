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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Увеличение количества больных COVID-19. Выборы в Польше

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 12:00 – в Украине снова возросло количество больных коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили еще 507 новых случаев. Президентские выборы в Польше переносят. Об этом заявили в правящей партии "Право и справедиливисть".

      Также в выпуске на 24 канале:

      В Одессе планируют снять карантин, несмотря на более чем полтысячи больных коронавирусом. Об этом завил мэр Одессы Геннадий Труханов.

      Украинские солдаты на Донбассе заставили врага успокоиться, правда, боевики таки совершили 8 атак.

      Метро крупнейшего мегаполиса США закрыли впервые за 115 лет. Такое решение приняли власти Нью-Йорка, чтобы провести там масштабную дезинфекцию.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Выпуск новостей
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