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      Выпуск новостей за 12:00: Выход Великобритании из ЕС. Российские паспорта на Донбассе

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 12:00 – Великобритания официально выходит из состава Евросоюза. Исторический развод длился более трех лет и стоил британской экономике 170 миллиардов долларов. Европейский Союз призвал членов организации безопасности ОБСЕ не признавать российские паспорта на территории оккупированного Донбасса.

      Также в выпуске:

      Дело Шеремета: защитники подозреваемой Яны Дугарь опубликовали собственное расследование, на котором доказывают абсурдность обвинений.

      В ВОЗ коронавирус объявили международной угрозой. Ведь количество заражений за пределами Китая неуклонно растет.

      Эвакуация из Китая: в киевский "Борисполь" прилетел второй самолет МАУ с украинцами на борту.

      Российские наемники в очередной раз применили тяжелое вооружение на Донбассе: в общем враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.

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      Теги: Украина – Россия Выпуск новостей ОБСЕ Brexit Великобритания
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