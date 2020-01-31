Выпуск новостей за 12:00: Выход Великобритании из ЕС. Российские паспорта на Донбассе

В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 12:00 – Великобритания официально выходит из состава Евросоюза. Исторический развод длился более трех лет и стоил британской экономике 170 миллиардов долларов. Европейский Союз призвал членов организации безопасности ОБСЕ не признавать российские паспорта на территории оккупированного Донбасса.

Также в выпуске: Дело Шеремета: защитники подозреваемой Яны Дугарь опубликовали собственное расследование, на котором доказывают абсурдность обвинений. В ВОЗ коронавирус объявили международной угрозой. Ведь количество заражений за пределами Китая неуклонно растет. Эвакуация из Китая: в киевский "Борисполь" прилетел второй самолет МАУ с украинцами на борту. Российские наемники в очередной раз применили тяжелое вооружение на Донбассе: в общем враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.