Випуск новин за 12:00: Вихід Великої Британії з ЄС. Російські паспорти на Донбасі

У випуску новин за 31 січня станом на 12:00 – Велика Британія офіційно виходить зі складу Євросоюзу. Історичне розлучення тривало понад три роки і коштувало британській економіці 170 мільярдів доларів. Європейський Союз закликав членів безпекової організації ОБСЄ не визнавати російські паспорти на території окупованого Донбасу.

Також у випуску: Справа Шеремета: захисники підозрюваної Яни Дугарь опублікували власне розслідування, на якому доводять абсурдність звинувачень. У ВООЗ коронавірус оголосили міжнародною загрозою. Адже кількість заражень за межами Китаю невпинно зростає. Евакуація з Китаю: до київського "Борисполя" прилетів другий літак з МАУ з українцями на борту. Російські найманці вкотре застосували важке озброєння на Донбасі: загалом ворог шість разів порушив режим припинення вогню.