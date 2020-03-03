Выпуск новостей за 12:00: Запрет ввозить животных из Китая. Коронавирус в Украине.
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 12:00 – в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов сообщили, что в Украину временно запретили ввозить животных из Китая. В Черновцах выявили первый случай коронавирус SARS-CoV-2 или 2019-nCov, который вызывает заболевание Covid 2019.
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