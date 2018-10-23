Выпуск новостей за 12:00: Восстановление учебы в колледже в Керчи. Верховная Зрада в Google Maps

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 12:00 – сегодня в Керчи в колледж, где произошел массовый расстрел, студенты вернулись на учебу. На картах Google появилось новое название Украинского дома парламента. Неизвестные решили, что лучше законодательный орган назвать Верховной Зрадой.

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