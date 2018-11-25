Выпуск новостей за 13:00: Вступления в силу законов о "евробляхах". Ситуация в Азовском море
В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 13:00 – вступили в силу новые законы об автомобилях на европейских номерах. Теперь для ввоза "евробляхи" в режиме транзита придется отдать полную сумму растаможки, и даже тем, кто завозит машину не впервые. У Украины сейчас есть необходимые рычаги воздействия, чтобы оказать достойный отпор агрессии России в Азовском море.
Также в выпуске:
Российский пограничный корабль "Дон" в Азовском море пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", который направлялся из Одессы в Мариуполь.
Пророссийские боевики семь раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, во время обстрелов погиб один защитник Украины.
На Донбассе появился еще один приход Киевского патриархата.
Источник: 24 канал
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