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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Выпуск новостей за 13:00: Вступления в силу законов о "евробляхах". Ситуация в Азовском море

      Выпуск новостей 90 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 13:00 – вступили в силу новые законы об автомобилях на европейских номерах. Теперь для ввоза "евробляхи" в режиме транзита придется отдать полную сумму растаможки, и даже тем, кто завозит машину не впервые. У Украины сейчас есть необходимые рычаги воздействия, чтобы оказать достойный отпор агрессии России в Азовском море.

      Также в выпуске:

      Российский пограничный корабль "Дон" в Азовском море пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", который направлялся из Одессы в Мариуполь.

      Пророссийские боевики семь раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, во время обстрелов погиб один защитник Украины.

      На Донбассе появился еще один приход Киевского патриархата.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Выпуск новостей Законодательство Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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