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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 13:00: Набуття чинності законів про "євробляхи". Ситуація в Азовському морі

      Випуск новин 82 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 листопада станом на 13:00 – набули чинності нові закони про автомобілі на європейських номерах. Тепер для ввезення "євробляхи" в режимі транзину доведеться віддати повну суму розмитнення, і навтіь тим, хто завозить машину не вперше. В України зараз є необхідні важелі впливу, щоб надати гідну відсіч агресії Росії у Азовському морі.

      Також у випуску:

      Російський прикордонний корабель "Дон" в Азовському морі пішов на таран українського буксира "Яни Капу", який прямував з Одеси до Маріуполя.

      Проросійські бойовики сім разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, під час обстрілів загинув один захисник України.

      На Донеччині з'явився ще один приход Київського патріархату.

      Теги: Випуск новин Законодавство Авто на єврономерах Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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