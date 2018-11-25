Випуск новин за 13:00: Набуття чинності законів про "євробляхи". Ситуація в Азовському морі

У випуску новин за 25 листопада станом на 13:00 – набули чинності нові закони про автомобілі на європейських номерах. Тепер для ввезення "євробляхи" в режимі транзину доведеться віддати повну суму розмитнення, і навтіь тим, хто завозить машину не вперше. В України зараз є необхідні важелі впливу, щоб надати гідну відсіч агресії Росії у Азовському морі.

Також у випуску: Російський прикордонний корабель "Дон" в Азовському морі пішов на таран українського буксира "Яни Капу", який прямував з Одеси до Маріуполя. Проросійські бойовики сім разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, під час обстрілів загинув один захисник України. На Донеччині з'явився ще один приход Київського патріархату.