Випуск новин за 13:00: Набуття чинності законів про "євробляхи". Ситуація в Азовському морі
У випуску новин за 25 листопада станом на 13:00 – набули чинності нові закони про автомобілі на європейських номерах. Тепер для ввезення "євробляхи" в режимі транзину доведеться віддати повну суму розмитнення, і навтіь тим, хто завозить машину не вперше. В України зараз є необхідні важелі впливу, щоб надати гідну відсіч агресії Росії у Азовському морі.
Також у випуску:
Російський прикордонний корабель "Дон" в Азовському морі пішов на таран українського буксира "Яни Капу", який прямував з Одеси до Маріуполя.
Проросійські бойовики сім разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, під час обстрілів загинув один захисник України.
На Донеччині з'явився ще один приход Київського патріархату.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі