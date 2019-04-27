Выпуск новостей за 13:00: Завал шахты на Луганщине. Паспорта РФ для оккупированного Донбасса

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 13:00 из – под завалов шахты на оккупированной Луганщине спасатели достали 13 тел. Еще одно тело пока остается под землей. Решение Владимира Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины обойдется бюджету России в несколько миллиардов долларов.

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За прошедшие сутки российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

На оккупированной части Луганщины ОБСЕ обнаружила более полусотни танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и зенитно-ракетное вооружение.

В Москве задержали украинского миллионера и экс-депутата Павла Климеца.