Выпуск новостей за 14:00: Новый случай коронавируса в ВСУ. Ермак-младший был в СНБО
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 14:00 – в ВСУ подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 диагностировали у военнослужащего Киевского гарнизона, находившегося на самоизоляции, ведь ранее он контактировал с больным. Денис Ермак ранее работал в СНБО. Был внештатным советником заместителя секретаря. На эту должность его назначил еще Александр Турчинов в 2015 году.
Также в выпуске:
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