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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Новый случай коронавируса в ВСУ. Ермак-младший был в СНБО

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 14:00 – в ВСУ подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 диагностировали у военнослужащего Киевского гарнизона, находившегося на самоизоляции, ведь ранее он контактировал с больным. Денис Ермак ранее работал в СНБО. Был внештатным советником заместителя секретаря. На эту должность его назначил еще Александр Турчинов в 2015 году.

      Также в выпуске:

      Карантин в ближайшее время не отменят, наоборот – могут продлить до начала мая.

      В Италию прибыл самолет с гуманитарной помощью от Украины.

      13 лет тюрьмы за госизмену – такой приговор вынес Шевченковский суд полковнику Ивану Безъязыкову за сотрудничество с боевиками.

      Теги: Коронавирус в Украине Скандал между Ермаком и Леросом Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
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