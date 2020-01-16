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      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      Выпуск новостей за 14:00: Новый указ о призыве на службу. Неизвестный коронавирус в Японии

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский подписал указ о срочной службе в 2020 году. Согласно ему, будут призывать ребят в возрасте с 18 до 27 лет. Неизвестный вирус пневмонии, вспыхнувший в китайском городе Ухань еще в декабре 2019 года, уже зафиксировали в Японии.

      Также в выпуске:

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      Теги: Вооруженные силы Украины Япония Владимир Зеленский Выпуск новостей
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