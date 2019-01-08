Выпуск новостей за 14:00: Расследование аварии в Турции. Транспортный коллапс в Запорожье

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 14:00 – в Турции начали уголовное производство по факту крушения судна с украинцами на борту. Членов экипажа,которые выжили и сейчас находятся в больнице, уже допросили по делу в качестве свидетелей местные правоохранители. Более 100 транспортных средств стали заложниками непогоды в Запорожье. Синоптики прогнозами не радуют: за два дня область накроет

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