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      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      Выпуск новостей за 14:00: Расследование аварии в Турции. Транспортный коллапс в Запорожье

      3 Читати новину українською
      Выпуск новостей с Татьяной Круговой
      Выпуск новостей с Татьяной Круговой / 24 канал

      В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 14:00 – в Турции начали уголовное производство по факту крушения судна с украинцами на борту. Членов экипажа,которые выжили и сейчас находятся в больнице, уже допросили по делу в качестве свидетелей местные правоохранители. Более 100 транспортных средств стали заложниками непогоды в Запорожье. Синоптики прогнозами не радуют: за два дня область накроет

      Также в выпуске:

      В ужасном ДТП на Ивано-Франковщине погибли двое человек.

      Спасатели до сих пор ищут лыжника, который в ночь на Рождество заблудился в Карпатах.

      Рождественское застолье в Одесской области закончилось массовой резней.

      Президент Всемирного банка объявил, что досрочно уходит с поста.

      Теги: Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости Запорожья Транспорт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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