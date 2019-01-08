Випуск новин за 14:00: Розслідування аварії в Туреччині. Транспортний колапс на Запоріжжі

У випуску новин за 8 січня станом на 14:00 – у Туреччині розпочали кримінальне провадження за фактом аварії судна з українцями на борті. Членів екіпажу, які вижили й наразі перебувають у лікарні, вже допитали у справі як свідків місцеві правоохоронці. Понад 100 транспортних засобів стали заручниками негоди на Запоріжжі. Синоптики прогнозами не тішать: за два дні область накриє новий циклон.

Також у випуску: У жахливій ДТП на Івано-Франківщині загинули двоє осіб. Рятувальники досі шукають лижника, який у ніч на Різдво заблукав у Карпатах. Різдвяне застілля на Одещині закінчилося масовою різаниною. Президент Світового банку оголосив, що достроково йде з посади.