Випуск новин за 14:00: Розслідування аварії в Туреччині. Транспортний колапс на Запоріжжі
У випуску новин за 8 січня станом на 14:00 – у Туреччині розпочали кримінальне провадження за фактом аварії судна з українцями на борті. Членів екіпажу, які вижили й наразі перебувають у лікарні, вже допитали у справі як свідків місцеві правоохоронці. Понад 100 транспортних засобів стали заручниками негоди на Запоріжжі. Синоптики прогнозами не тішать: за два дні область накриє новий циклон.
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Джерело: 24 канал
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