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      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
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      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Випуск новин за 14:00: Розслідування аварії в Туреччині. Транспортний колапс на Запоріжжі

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 січня станом на 14:00 – у Туреччині розпочали кримінальне провадження за фактом аварії судна з українцями на борті. Членів екіпажу, які вижили й наразі перебувають у лікарні, вже допитали у справі як свідків місцеві правоохоронці. Понад 100 транспортних засобів стали заручниками негоди на Запоріжжі. Синоптики прогнозами не тішать: за два дні область накриє новий циклон.

      Також у випуску: 

      У жахливій ДТП на Івано-Франківщині загинули двоє осіб.

      Рятувальники досі шукають лижника, який у ніч на Різдво заблукав у Карпатах.

      Різдвяне застілля на Одещині закінчилося масовою різаниною.

      Президент Світового банку оголосив, що достроково йде з посади.

      Теги: Випуск новин Транспорт Новини Запоріжжя Аварія судна з українцями біля Туреччини
      Джерело: 24 канал
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