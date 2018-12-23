Выпуск новостей за 15:00: Новые детали соглашения о Brexit. Возвращение лекарств в Украине
В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 15:00 – парламент Великобритании перенес голосование о соглашении о выходе страны из ЕС. Эксперты предположили, что в Соединенном Королевстве может произойти еще один референдум по Brexit. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с января 2018 украинцы смогут возвращать лекарства в аптеки. Сдать можно будет не открытые препараты.
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