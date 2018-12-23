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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      Випуск новин за 15:00: Нові деталі угоди про Brexit. Повернення ліків в Україні

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 грудня станом на 15:00 – парламент Британії переніс голосування щодо підсумкової угоди про вихід країни із ЄС. Експерти припустили, що в Об'єднаному Королівстві може відбутися ще один референдум щодо Brexit. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з січня 2018 року українці зможуть повертати ліки до аптек. Здати можна буде ті препарати, які не розпаковували.

      Також у випуску:

      Британська опозиція вкотре виступила з пропозицією висловити недовіру прем'єрці Терезі Мей.

      Медики повідомили, що потерпілі від вибуху у Львові перебувають у стабільно важкому стані.

      Індонезію накрило цунамі: пошкоджена одна з головних доріг регіону, понад 200 людей загинули.

      Журналісти 24 каналу перевірили, чи підприємці на святкових ярмарках у Києві дотримуються техніки безпеки.

      Теги: Випуск новин Ліки Уляна Супрун Brexit Великобританія
      Джерело: 24 канал
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