Випуск новин за 15:00: Нові деталі угоди про Brexit. Повернення ліків в Україні

У випуску новин за 23 грудня станом на 15:00 – парламент Британії переніс голосування щодо підсумкової угоди про вихід країни із ЄС. Експерти припустили, що в Об'єднаному Королівстві може відбутися ще один референдум щодо Brexit. В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з січня 2018 року українці зможуть повертати ліки до аптек. Здати можна буде ті препарати, які не розпаковували.

Також у випуску: Британська опозиція вкотре виступила з пропозицією висловити недовіру прем'єрці Терезі Мей. Медики повідомили, що потерпілі від вибуху у Львові перебувають у стабільно важкому стані. Індонезію накрило цунамі: пошкоджена одна з головних доріг регіону, понад 200 людей загинули. Журналісти 24 каналу перевірили, чи підприємці на святкових ярмарках у Києві дотримуються техніки безпеки.