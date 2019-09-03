Выпуск новостей за 16:00: Порошенко не пришел на допрос в ГБР. Прощание с погибшим воином
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 16:00 – Петр Порошенко не пришел на допрос в ГБР. Его адвокат объяснил неявку тем, что пятый президент работал в Раде. В Кривом Роге попрощались с защитником Украины. 34-летний Павел Чумак погиб 30 августа во время вражеского обстрела на Донетчине. На Донбассе мужчина пробыл четыре года.
Также в выпуске:
Народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности.
Мощный ураган "Дориан" унес жизни по меньшей мере пяти человек, среди которых и дети.
В одесском поселке Авангард люди массово отравились шаурмой.
Источник: 24 канл
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