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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 16:00: Порошенко не прийшов на допит в ДБР. Прощання із загиблим воїном

      Випуск новин 7

      У випуску новин за 3 вересня станом на 16:00 – Петро Порошенко не прийшов на допит в ДБР. Його адвокат пояснив неявку тим, що п'ятий президент працював у Раді. У Кривому Розі попрощались із захисником України. 34-річний Павло Чумак загинув 30 серпня під час ворожого обстрілу на Донеччині. На Донбасі чоловік пробув чотири роки.

      Також у випуску:

      Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності.

      Потужний ураган Доріан забрав життя вже щонайменше п'яти людей, серед яких і діти.

      В одеському селищі Авангард люди масово отруїлися шаурмою.

       

      blog_ava
      Рада скасувала депутатську недоторканність
      сьогодні
      11206
      Теги: Жертви Війна на Донбасі Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Випуск новин
      Джерело: 24 канл
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