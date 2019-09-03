Випуск новин за 16:00: Порошенко не прийшов на допит в ДБР. Прощання із загиблим воїном
У випуску новин за 3 вересня станом на 16:00 – Петро Порошенко не прийшов на допит в ДБР. Його адвокат пояснив неявку тим, що п'ятий президент працював у Раді. У Кривому Розі попрощались із захисником України. 34-річний Павло Чумак загинув 30 серпня під час ворожого обстрілу на Донеччині. На Донбасі чоловік пробув чотири роки.
Також у випуску:
Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності.
Потужний ураган Доріан забрав життя вже щонайменше п'яти людей, серед яких і діти.
В одеському селищі Авангард люди масово отруїлися шаурмою.
Джерело: 24 канл
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