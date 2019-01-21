17:36
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 16:00: Розыск организатора убийства Гандзюк. Отношения Украины с Польшей

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 16:00 – Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, объявили в международный розыск. Конституционный суд Польши признал неконституционными фразы "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в так называемом законе о "бандеризме", вызвавшем скандал и ухудшившим отношения государств.

      Также в выпуске:

      21 января в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Евросоюза по транзиту газа.

      Десятки тысяч митингующих в Афинах протестуют против соглашения Греции с Македонией.

      Израиль нанес удар по военным объектам в Сирии.

      Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал соревнования Australia Open.

       

      Теги: Новости Украины Новости Польши Антибандеровский закон Екатерина Гандзюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      сегодня , 17:30 Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      Роман Маселко 5
      Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      сегодня , 17:05 Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      Олександр Гаврутенко 97
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 91
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 906
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук