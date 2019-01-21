Выпуск новостей за 16:00: Розыск организатора убийства Гандзюк. Отношения Украины с Польшей

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 16:00 – Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, объявили в международный розыск. Конституционный суд Польши признал неконституционными фразы "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в так называемом законе о "бандеризме", вызвавшем скандал и ухудшившим отношения государств.

Также в выпуске: 21 января в Брюсселе состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Евросоюза по транзиту газа. Десятки тысяч митингующих в Афинах протестуют против соглашения Греции с Македонией. Израиль нанес удар по военным объектам в Сирии. Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал соревнования Australia Open.