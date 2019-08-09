Выпуск новостей за 16:00: Страшная авария на Житомирщине. Военный корабль США в Черном море
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 16:00 на Житомирщине столкнулись пассажирский микроавтобус и BMW. Удар был такой силы, что легковушка выгорела дотла. В результате аварии пострадали пассажиры автобуса – водитель и еще 21 человек. Кроме этого, травмы получил также другой водитель и его пассажир. А в воды Черного моря зашел военный корабль США.
Также в выпуске:
Украина должна выйти из переговоров в Минском формате, – Роман Безсмертный.
Новоизбранные депутаты сегодня пришли в Раду.
В Станице Луганской завершился очередной этап разминирования.
Источник: 24 канал
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