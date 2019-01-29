17:51
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в центре Ровно. Заявление Порошенко об участии в выборах

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16:00 – на рынке в Ровно прогремел взрыв, пострадали два человека. По предварительной информации, произошла утечка газа из трубы газового баллона. Во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве президент государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок и будет участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта, как самовыдвиженец

      Также в выпуске:

      В Киеве состоялась премьера исторического фильма "Круты 1918", в широкий прокат лента выйдет 7 февраля.

      Бердянск без воды: в курортном городе уже вторые сутки чинят водопровод.

      "Первые киборги": в Украине чтят память героев боя под Крутами.

      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Взрыв Ровно Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3141
      Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      сегодня , 17:30 Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      Тетяна Острікова 31
      Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя
      сегодня , 17:27 Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя
      Блог Медіа 126
      Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1
      сегодня , 17:04 Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1
      Лев Парцхаладзе 165
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      сегодня , 16:30 НЕПОБЕДИМЫЕ. Орыся Ильчина о спорте как реабилитации, Паралимпиаде и бегстве от мамы на турнир
      Станіслав Безушко 3
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук