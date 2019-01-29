Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в центре Ровно. Заявление Порошенко об участии в выборах

В выпуске новостей за 16:00 – на рынке в Ровно прогремел взрыв, пострадали два человека. По предварительной информации, произошла утечка газа из трубы газового баллона. Во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве президент государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок и будет участвовать в выборах, которые состоятся 31 марта, как самовыдвиженец

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