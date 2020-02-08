Выпуск новостей за 17:00: Выборы на Донбассе. ДТП в Венгрии с украинцами
В выпуске новостей за 8 февраля по состоянию на 17:00 – выборы на Донбассе можно провести уже в октябре 2020 года, так же, как и на всей территории Украины. Помощник президента Андрей Ермак надеется, что стороны смогут договориться уже на следующей встрече в Нормандском формате. Сметрельное ДТП с украинцами в Венгрии. На трассе вблизи Будапешта столкнулись две машины.
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