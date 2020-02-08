Випуск новин за 17:00: Вибори на Донбасі. ДТП в Угорщині з українцями
У випуску новин за 8 лютого станом на 17:00 – вибори на Донбасі можна провести вже у жовтні 2020 року, так само, як і на всій території України. Помічник президента Андрій Єрмак сподівається, що про це сторони зможуть домовитися вже на наступній зустрічі у Нормандському форматі. Сметрельне ДТП з українцями в Угорщині. На трасі поблизу неподалік Будапешта зіткнулись дві автівки.
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