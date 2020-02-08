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      Випуск новин за 17:00: Вибори на Донбасі. ДТП в Угорщині з українцями

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 лютого станом на 17:00 – вибори на Донбасі можна провести вже у жовтні 2020 року, так само, як і на всій території України. Помічник президента Андрій Єрмак сподівається, що про це сторони зможуть домовитися вже на наступній зустрічі у Нормандському форматі. Сметрельне ДТП з українцями в Угорщині. На трасі поблизу неподалік Будапешта зіткнулись дві автівки.

      Також у випуску:

      В Тернополі вночі двох чоловіків засипало ґрунтом, коли вони копали траншеї для теплотраси.

      Вперше жертвами коронавірусу стали іноземці – в Ухані померла громадянка США та чоловік з Японії. 

      У Дніпрі, аби хоч якось зупинити процес поширення грипу, дезінфікували громадський транспорт.

      Велике будівництво: Гончарук доручив головам областей підготувати плани
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      Теги: Випуск новин Угорщина Аварії та ДТП
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