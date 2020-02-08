Випуск новин за 17:00: Вибори на Донбасі. ДТП в Угорщині з українцями

У випуску новин за 8 лютого станом на 17:00 – вибори на Донбасі можна провести вже у жовтні 2020 року, так само, як і на всій території України. Помічник президента Андрій Єрмак сподівається, що про це сторони зможуть домовитися вже на наступній зустрічі у Нормандському форматі. Сметрельне ДТП з українцями в Угорщині. На трасі поблизу неподалік Будапешта зіткнулись дві автівки.

Також у випуску: В Тернополі вночі двох чоловіків засипало ґрунтом, коли вони копали траншеї для теплотраси. Вперше жертвами коронавірусу стали іноземці – в Ухані померла громадянка США та чоловік з Японії. У Дніпрі, аби хоч якось зупинити процес поширення грипу, дезінфікували громадський транспорт.