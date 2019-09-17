Выпуск новостей за 19:00: Что связывает Коломойского и Гонтареву. Судьба Brexit

В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 19:00 – в последнее время с Валерией Гонтаревой и ее семьей происходят разные неурядицы. Экс-глава Нацбанка в давлении обвиняет олигарха Игоря Коломойского. Мол, это месть за национализацию "ПриватБанка". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру, что не будет просить ЕС отложить Brexit.

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Фейсбук забанил несколько аккаунтов, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Под чистку попали так называемые "фабрики ботов", которые публиковали пропагандисткие и фейковые новости, а затем распространяли по соцсетям.

Виталий Кличко созвал депутатов Киевсовета на консультацию, чтобы определиться, стоит ли их досрочно распускать.