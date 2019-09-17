21:29
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 19:00: Что связывает Коломойского и Гонтареву. Судьба Brexit

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 19:00 – в последнее время с Валерией Гонтаревой и ее семьей происходят разные неурядицы. Экс-глава Нацбанка в давлении обвиняет олигарха Игоря Коломойского. Мол, это месть за национализацию "ПриватБанка". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру, что не будет просить ЕС отложить Brexit.

      Также в выпуске:

      Фейсбук забанил несколько аккаунтов, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Под чистку попали так называемые "фабрики ботов", которые публиковали пропагандисткие и фейковые новости, а затем распространяли по соцсетям.

      Виталий Кличко созвал депутатов Киевсовета на консультацию, чтобы определиться, стоит ли их досрочно распускать.

      blog_ava
      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      сегодня
      34472
      Теги: Валерия Гонтарева Виталий Кличко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      сегодня , 20:00 Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      Ірина Юрковська 122
      Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      сегодня , 18:03 Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      Ірина Поліщук 390
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 1071
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 16:02 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Інна Жолобович 257
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сегодня , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 2256
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук