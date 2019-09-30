Выпуск новостей за 19:00: Как зарабатывать на разоблачении коррупции. Спецназовцы РФ в Норвегии

В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 19:00 – в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект о разоблачителях коррупции. Российские спецназовцы засветились на территории страны-члена НАТО. Что они делали в Норвегии и как на это реагируют в Альянсе – узнавали журналисты 24 канала.

Также в выпуске: Что наработало Правительство в первый месяц своей работы.

Источник: 24 канал