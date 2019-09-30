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      Выпуск новостей за 19:00: Как зарабатывать на разоблачении коррупции. Спецназовцы РФ в Норвегии

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 19:00 – в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект о разоблачителях коррупции. Российские спецназовцы засветились на территории страны-члена НАТО. Что они делали в Норвегии и как на это реагируют в Альянсе – узнавали журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      Что наработало Правительство в первый месяц своей работы.

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      Теги: Норвегия Коррупция Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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