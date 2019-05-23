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      Выпуск новостей за 19:00: Мэр Харькова Кернес собирается в Раду. Пять лет заключения Кольченко

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 19:00 – оппозиционный мэр Харькова Геннадий Кернес тоже хочет выдвигаться на выборы в Верховную Раду. Сначала ходили слухи, что он возглавит список партии "Видродження". Впоследствии Кернес решил объединиться с мэром Одессы Геннадия Труханова. Проходит ровно 5 лет со дня задержания российскими силовиками, Александра Кольченко. Он получил 10-летний срок

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил публично. Он встретился с людьми, которые знают об интернет-технологии все на iForum 2019.

      О судьбе восьми украинских военнопленных ничего не известно.

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      Теги: Выпуск новостей Парламентские выборы 2019 Геннадий Кернес Украина – Россия Заложники
      Источник: 24 канал
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