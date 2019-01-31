Выпуск новостей за 19:00: Самолет с венесуэльским золотом в Москве.Медицинская реформа в Украине

В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 19:00 – в Москве приземлился самолет из Каракаса, столицы Венесуэлы. Накануне депутаты южноамериканской страны обвинили бывшего президента Николаса Мадуро в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию. Второй этап медицинского реформирования в Украине должен начаться уже летом 2019 года: немало услуг в медицинских учреждениях должны стать бесплатными.

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