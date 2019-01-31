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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Выпуск новостей за 19:00: Самолет с венесуэльским золотом в Москве.Медицинская реформа в Украине

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 19:00 – в Москве приземлился самолет из Каракаса, столицы Венесуэлы. Накануне депутаты южноамериканской страны обвинили бывшего президента Николаса Мадуро в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию. Второй этап медицинского реформирования в Украине должен начаться уже летом 2019 года: немало услуг в медицинских учреждениях должны стать бесплатными.

      Также в выпуске:

      По данным социологической группы "Рейтинг", Владимир Зеленский вырвался в лидеры президентских рейтингов.

      Активисты сети "Опора" зафиксировали подготовку подкупа избирателей штабом Петра Порошенко.

      Могут ли военные агитировать за кандидатов в президенты.

      Теги: Новости России Венесуэла Выпуск новостей Медицинская реформа
      Источник: 24 канал
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