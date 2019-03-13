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      Выпуск новостей за 20:00: Пожар в лагере "Виктория". Легализация цензуры в России

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 20:00 – полтора года назад в Одессе в детском лагере "Виктория" произошел пожар, в нем заживо сгорели трое девочек. Причиной пожара стал включенный электрокипятильник. Россия легализовала цензуру, поэтому теперь тех, кто будет критиковать власть в Интернете ждут штрафы. В переводе на гривны это от нескольких десятков тысяч до ста тысяч гривен.

      Также в выпуске:

      На заседании ВСК относительно коррупции в оборонном секторе досталось только руководителю НАБУ – Артему Сытнику.

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      Теги: Новости России Выпуск новостей Пожежа в таборі Одеси Цензура
      Источник: 24 канал
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