Выпуск новостей за 20:00: Пожар в лагере "Виктория". Легализация цензуры в России

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 20:00 – полтора года назад в Одессе в детском лагере "Виктория" произошел пожар, в нем заживо сгорели трое девочек. Причиной пожара стал включенный электрокипятильник. Россия легализовала цензуру, поэтому теперь тех, кто будет критиковать власть в Интернете ждут штрафы. В переводе на гривны это от нескольких десятков тысяч до ста тысяч гривен.

Также в выпуске: На заседании ВСК относительно коррупции в оборонном секторе досталось только руководителю НАБУ – Артему Сытнику.