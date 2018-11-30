Выпуск новостей за 21:00: Онлайн-оформление паспортов. Заявления Трампа на саммите G20

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 20: 00 – теперь внутренний и загранпаспорта можно оформить онлайн, пока услуга доступна только в Киеве. Дональд Трамп в очередной раз заявил на саммите G20, что отказался видеться с Владимиром Путиным из-за агрессии России в Украине.

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