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      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 21:00: Онлайн-оформление паспортов. Заявления Трампа на саммите G20

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 20: 00 – теперь внутренний и загранпаспорта можно оформить онлайн, пока услуга доступна только в Киеве. Дональд Трамп в очередной раз заявил на саммите G20, что отказался видеться с Владимиром Путиным из-за агрессии России в Украине.

      Также в выпуске:

      Известный танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство России.

      СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность российской церкви

      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия G20 Владимир Путин Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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