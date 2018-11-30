Випуск новин за 21:00: Онлайн-оформлення паспортів. Заяви Трампа на саміті G20
У випуску новин за 30 листопада станом на 20:00 – тепер внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн, поки що послуга доступна лише в Києві. Дональд Трамп вкорте заявив на саміті G20, що відмовився бачитися з Володимиром Путіним через агресію Росії в Україні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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