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      Випуск новин за 21:00: Онлайн-оформлення паспортів. Заяви Трампа на саміті G20

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 20:00 – тепер внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн, поки що послуга доступна лише в Києві. Дональд Трамп вкорте заявив на саміті G20, що відмовився бачитися з Володимиром Путіним через агресію Росії в Україні.

      Також у випуску:

      Відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Росії.

      СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві

      Теги: Володимир Путін Україна – Росія Випуск новин Дональд Трамп G20
      Джерело: 24 канал
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