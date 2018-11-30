Випуск новин за 21:00: Онлайн-оформлення паспортів. Заяви Трампа на саміті G20

У випуску новин за 30 листопада станом на 20:00 – тепер внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн, поки що послуга доступна лише в Києві. Дональд Трамп вкорте заявив на саміті G20, що відмовився бачитися з Володимиром Путіним через агресію Росії в Україні.

Також у випуску: Відомий танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство Росії. СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві