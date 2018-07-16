Выпуск новостей за 22:00: Новая версия отравления "Новичком". Горе-мать из Ивано-Франковска
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 22:00 –потерпевший Чарльз Роули рассказал, что пара, которая отравилась "Новичком" в Эмсбери, в тот день подобрала на улице флакон из-под духов. В Ивано-Франковске задержали 32-летнюю женщину, которая жестоко издевалась над собственными детьми.
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Источник: 24 канал
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