Выпуск новостей за 22:00: Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур. Решение о Линчевском

В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 21:00 – в Сингапуре активно готовятся к исторической встрече. Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли на переговоры. Запланированы они на завтра, в Белом доме сообщили, что саммит начнется с личного общения лидеров США и КНДР, в присутствии только переводчиков. Нарушений нет, Александр Линчевский закон не нарушил.

Также в выпуске: История беженцев, которых Италия и Мальта не пустили в свои порты.



США расширят санкции против России.



В Мариуполе пьяный мужчина стрелял на детской площадке.