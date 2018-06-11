Выпуск новостей за 22:00: Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур. Решение о Линчевском
В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 21:00 – в Сингапуре активно готовятся к исторической встрече. Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли на переговоры. Запланированы они на завтра, в Белом доме сообщили, что саммит начнется с личного общения лидеров США и КНДР, в присутствии только переводчиков. Нарушений нет, Александр Линчевский закон не нарушил.
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Источник: 24 канал
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