Выпуск новостей за 9:00: Побег 5 человек из обсервации на Тернопольщине. Стрельба в Канаде

В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 9:00 – в Тернопольской области ищут 5 человек, которые сбежали от обсервации после приезда из-за границы. В Канаде произошла самая кровавая стрельба за всю историю страны. В провинции Новая Шотландия вооруженный 51-летний мужчина застрелил по меньшей мере 16 человек.

Также в выпуске: В Турции сообщили о выздоровлении от COVID-19 107-летней женщины. Каким будет туризм после пандемии. В еще одном монастыре Московского патриархата зафиксировали случаи коронавируса. В Головчинецком женском монастыре, на Хмельнитчине, подтвердили 2 случая COVID-19.