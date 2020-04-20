Выпуск новостей за 9:00: Побег 5 человек из обсервации на Тернопольщине. Стрельба в Канаде
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 9:00 – в Тернопольской области ищут 5 человек, которые сбежали от обсервации после приезда из-за границы. В Канаде произошла самая кровавая стрельба за всю историю страны. В провинции Новая Шотландия вооруженный 51-летний мужчина застрелил по меньшей мере 16 человек.
Также в выпуске:
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