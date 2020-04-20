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      Выпуск новостей за 9:00: Побег 5 человек из обсервации на Тернопольщине. Стрельба в Канаде

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 9:00 – в Тернопольской области ищут 5 человек, которые сбежали от обсервации после приезда из-за границы. В Канаде произошла самая кровавая стрельба за всю историю страны. В провинции Новая Шотландия вооруженный 51-летний мужчина застрелил по меньшей мере 16 человек.

      Также в выпуске:

      В Турции сообщили о выздоровлении от COVID-19 107-летней женщины.

      Каким будет туризм после пандемии.

      В еще одном монастыре Московского патриархата зафиксировали случаи коронавируса. В Головчинецком женском монастыре, на Хмельнитчине, подтвердили 2 случая COVID-19.

       

      Теги: Тернополь Стрельба Канада Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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