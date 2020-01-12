Выпуск новостей за 9: 00: Черные ящики расшифруют в Украине. Трамп о протестах в Иране

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 9:00 – черные ящики сбитого самолета МАУ в Иране будут расшифровывать в Украине. Об этом заявили во французском Бюро по расследованиям и анализу безопасности гражданской авиации. Дональд Трамп поддержал участников акций протеста, продолжающихся в Иране. Американский гарант призвал правительство допустить к акциям правозащитников.

Также в выпуске:

Правительство выплатит по 200 тысяч гривен компенсации семьям погибших в катастрофе самолета в Тегеране. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук.

После разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что все виновные в сбитии украинского "Боинга", будут наказаны.

В ГБР уже сформировали подразделение расследований дел Майдана. В подразделение вошли 32 следователя и прокурора, их уже перевели из Генпрокуратуры в ГБР.