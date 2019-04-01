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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск за 10:00: Участок в Сан-Франциско. Внимание иностранных инвесторов к выборам в Украине

      Выпуск новостей 153 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 1 апреля по состоянию на 10:00 – на участке в Сан-Франциско завершилось голосование граждан Украины на президентских выборах в 6 часов утра по Киеву. Многие избиратели не смогли проголосовать по ряду причин: просроченный загранпаспорт, отсутствие в списках избирателей, дальнее расстояние от участка. Иностранные инвесторы тщательно следят за выборами в Украине.

      Также в выпуске:

      Ход голосования в регионах Украины.

      Украинцы голосуют в 72 странах.

      Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Лебединского.

      Договор о дружбе с РФ прекратил действие.

      blog_ava
      Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Новости США
      Источник: 24 канал
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