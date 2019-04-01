Выпуск за 10:00: Участок в Сан-Франциско. Внимание иностранных инвесторов к выборам в Украине

Выпуск новостей за 1 апреля по состоянию на 10:00 – на участке в Сан-Франциско завершилось голосование граждан Украины на президентских выборах в 6 часов утра по Киеву. Многие избиратели не смогли проголосовать по ряду причин: просроченный загранпаспорт, отсутствие в списках избирателей, дальнее расстояние от участка. Иностранные инвесторы тщательно следят за выборами в Украине.

Также в выпуске: Ход голосования в регионах Украины. Украинцы голосуют в 72 странах. Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Лебединского. Договор о дружбе с РФ прекратил действие.

Источник: 24 канал