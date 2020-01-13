Выпуск за 19:00: Скандал с авиаперевозчиком в Риме. Экстренное совещание в королевской семье
В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 19:00 – на выходных сотни украинцев оказались заблокированы в аэропортах Италии. Итальянские власти приостановили лицензию авиаперевозчика от 13 января. Впрочем, отменять рейсы компания решила еще с пятницы. Елизавета II экстренно собрала представителей монархии на совещание из-за так называемого "Мегзита".
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