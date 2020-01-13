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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
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      Выпуск за 19:00: Скандал с авиаперевозчиком в Риме. Экстренное совещание в королевской семье

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 19:00 – на выходных сотни украинцев оказались заблокированы в аэропортах Италии. Итальянские власти приостановили лицензию авиаперевозчика от 13 января. Впрочем, отменять рейсы компания решила еще с пятницы. Елизавета II экстренно собрала представителей монархии на совещание из-за так называемого "Мегзита".

      Также в выпуске:

      МВД продолжает показательный парад задержаний. Глава Нацполиции заявил о задержании подозреваемых в убийстве волонтера Амины Окуевой. Более того, удалось задержать вероятного организатора убийства.

      Под Запорожьем столкнулись сразу семь машин, среди них – полиция и скорая.

      После длительного отдыха народные избранники собрались на согласительный совет. И решили, что на этой неделе возьмутся за президентские законопроекты, которые одобрил Конституционный суд.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
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      Теги: Выпуск новостей Елизавета II авиация
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