Випуск новин за 19:00: Скандал з авіаперевізником у Римі. Екстрена нарада в королівській родині
У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – на вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня. Утім, скасовувати рейси компанія вирішила ще з п'ятниці. Єлизавета ІІ екстрено зібрала представників монархії на нараду через так званий "Мегзіт".
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