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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Випуск новин за 19:00: Скандал з авіаперевізником у Римі. Екстрена нарада в королівській родині

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – на вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня. Утім, скасовувати рейси компанія вирішила ще з п'ятниці. Єлизавета ІІ екстрено зібрала представників монархії на нараду через так званий "Мегзіт".

      Також у випуску:

      МВС продовжує показовий парад затримань. Глава Нацполіції заявив про затримання підозрюваних у вбивстві волонтерки Аміни Окуєвої. Ба більше, вдалося затримати ймовірного організатора вбивства.

      Під Запоріжжям зіштовхнулись одразу сім машин, серед них – поліція і швидка. 

      Після тривалого відпочинку народні обранці зібралися на погоджувальну раду. І вирішили, що цього тижня візьмуться за президентські законопроєкти, які схвалив Конституційний суд.

      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин авіація Єлизавета II
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      Новини за 13 січня
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