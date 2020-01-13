Випуск новин за 19:00: Скандал з авіаперевізником у Римі. Екстрена нарада в королівській родині

У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – на вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня. Утім, скасовувати рейси компанія вирішила ще з п'ятниці. Єлизавета ІІ екстрено зібрала представників монархії на нараду через так званий "Мегзіт".

Також у випуску: МВС продовжує показовий парад затримань. Глава Нацполіції заявив про затримання підозрюваних у вбивстві волонтерки Аміни Окуєвої. Ба більше, вдалося затримати ймовірного організатора вбивства. Під Запоріжжям зіштовхнулись одразу сім машин, серед них – поліція і швидка. Після тривалого відпочинку народні обранці зібралися на погоджувальну раду. І вирішили, що цього тижня візьмуться за президентські законопроєкти, які схвалив Конституційний суд.