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      Грязная российская нефть: Украина получила компенсацию более чем в 4 миллиона евро

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      "Укртанснафта" получила компенсацию от российской компани за "грязную" нефть / Фейсбук "Укртранснафты"

      Украина полностью вытеснила некачественную российскую нефть с украинского участка нефтепровода "Дружба". А "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" более 4,3 миллиона евро компенсации.

      Деньги выплатили за резервирование украинских производственных мощностей, сообщили в фейсбуке "Укртранснафты".

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      18 января "Укртранснафта" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы. А с 21 января – до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия),
      – говорится в сообщении.

      При вытеснении российской нефти "Укртранснафта" ежедневно вместе с международной компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России. И уже не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.

      В то же время с момента попадания в нефтепровод "Дружба" некачественной нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья. Сделали это для того, чтобы избежать возможного повторения подобных случаев в будущем.

      "На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти "Транснефть" оплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года более 4,3 миллиона евро компенсации", – добавили в компании.

      Что известно о грязной нефти из России

      • Из-за попадания хлорорганических соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии. Ее туда транспортирует Украина.
      • В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также с 17 до 21 мая 2019 года.

      Интересно! 22 января стало известно, что Беларусь отменила приостановку экспорта нефтепродуктов. Впрочем, пока что государство не вышло на те объемы экспорта, которые были до нефтяных споров с Россией.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Украины Венгрия Словакия нефть
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