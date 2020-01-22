Грязная российская нефть: Украина получила компенсацию более чем в 4 миллиона евро

Украина полностью вытеснила некачественную российскую нефть с украинского участка нефтепровода "Дружба". А "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" более 4,3 миллиона евро компенсации.

Деньги выплатили за резервирование украинских производственных мощностей, сообщили в фейсбуке "Укртранснафты".

Читайте также: Украине никто не доверяет: Гончарук рассказал, почему экономика растет медленно

18 января "Укртранснафта" завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы. А с 21 января – до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия),

– говорится в сообщении.

При вытеснении российской нефти "Укртранснафта" ежедневно вместе с международной компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России. И уже не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.

В то же время с момента попадания в нефтепровод "Дружба" некачественной нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья. Сделали это для того, чтобы избежать возможного повторения подобных случаев в будущем.

"На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти "Транснефть" оплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года более 4,3 миллиона евро компенсации", – добавили в компании.

Что известно о грязной нефти из России

Из-за попадания хлорорганических соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии. Ее туда транспортирует Украина.

В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также с 17 до 21 мая 2019 года.

Интересно! 22 января стало известно, что Беларусь отменила приостановку экспорта нефтепродуктов. Впрочем, пока что государство не вышло на те объемы экспорта, которые были до нефтяных споров с Россией.