Вызовы для Гончарука: проблемы с назначением заместителей министров

О заместителях министров, Алексее Гончаруке, росте экономики и заседании Кабмина за закрытыми дверями – в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель издания "Новое время" Иван Верстюк.

О заместителях министров

– Уже известно, что с назначением заместителей министров есть проблемы. В частности, планируют навязать новому министру инфраструктуры Владиславу Криклию заместителя в виде Юрия Лавренюка.

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– О котором говорят, что это полная креатура Арсена Авакова, который традиционно не хочет довольствоваться лишь креслом министра внутренних дел. Он хочет быть неформальным вице-премьером с воздействием на экономику.



Юрий Лавренюк

Про Гончарука

– Почему именно Алексей Гончарук получил эту должность. Не Владислав Рашкован из МВФ, которого рассматривали, не Андрей Коболев, а не Айварас Абромавичюс. Потому что Гончарук обязан своей политической карьерой Владимиру Зеленскому и Офису Президента.

Это попытка со стороны Зеленского купить лояльного премьер-министра, потому что они всегда ему будут напоминать: "Три месяца назад вас, уважаемый господин Алексей, еще никто не знал, а мы из вас сделали целого премьер-министра". Это личное обязательство, оно очень важное.

– Я не хочу говорить, что Гончарук будет плохим премьером. Потому что о нем говорят неплохие вещи люди, которые с ним работали в Офисе эффективного регулирования, и те, кто был с ним в партии "Сила людей" на выборах 2014 года. Но насколько эта молодая команда министров сможет справиться с бюрократической системой – это большой вызов.



Алексей Гончарук

– Одно дело знать, что является правильным для политики и экономики. А совсем другое – суметь эти решения протянуть через всю иерархию власти. Ведь бюрократическая система министерств съела уже не одного технократа. Она съела Павла Шеремета, который был министром экономики, и Андрея Пивоварского, который был министром инфраструктуры.

О росте экономики на 40%

– Владимир Зеленский, который не является специалистом по экономике, дает такие ультимативные приказы премьер-министру – это свидетельствует о его политической незрелости с нотками популизма.

Владимир Зеленский

– Объем нашей экономики, нашего ВВП зависит от цен на сырьевые товары на международных рынках. И Гончарук не может дать команду международным рынкам, чтобы росли цены на железную руду или зерно, которые являются нашими ключевыми продуктами экспорта. Поэтому такая цифра звучит как желание понравиться людям.

Действительно ВВП во втором квартале вырос на 4,6% – это самый большой темп за последние пять лет, но причина не в том, что кто-то перестал воровать, а в том, что в Украине в этом году рекордный урожай зерна около 75 миллионов тонн.

– ВВП растет за счет потребительского спроса, ведь идет сейчас рост зарплат и доходов неравномерно. У топ-менеджеров быстрее, у исполнителей медленнее, но это идет. В то же время, доля инвестиций в экономике не растет и это тревожный знак, ведь инвестиции заходят в страну тогда, когда идут структурные реформы. Когда происходит повышение доверия к судьям, правоохранителей. Есть доверие, что если ты купишь завод в Киеве, Днепре или под Львовом, то его не оштрафует фискальная служба под вымышленным предлогом.

Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой планируют воплотить в жизнь?

– Стимулировать экономический рост.

– Ввести рынок земли.

– Улучшить бизнес-климат.

– Детенизировать экономику.

– Развить инфраструктуру и энергетику.

– Противодействовать рейдерству, контрабанде и коррупции.

– Реформировать правоохранительные органы.

О заседании Кабмина за закрытыми дверями

– Ключевая проблема украинской политики – это кулуарщина, когда важные вопросы решаются за закрытыми дверями. Так было 28 лет.

– Любое перекрытие информации для СМИ является проблемой, потому что у меня, как журналиста, и моих коллег всегда во время заседания Кабинета министров была возможность поставить вопрос о том или ином министру. А не только выслушать официальный брифинг, где он скажет то, что он хочет сказать. У меня есть вопросы и я хочу на них получить ответ. Я не хочу услышать заранее подготовленный текст.



Новый Кабмин: кто в него вошел / Инфографика 24 канала