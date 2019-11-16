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      Взрывы в Балаклее: арсенал не представляет угрозы – командующий

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      Арсенал в Балаклее не представляет угрозы, - командующий / Ілюстративне фото (ДСНС)

      Территория военного арсенала в городе Балаклее Харьковской области, где 15 ноября произошли взрывы и погибли 2 военнослужащих, является безопасной.

      Ситуация не представляет угрозы для местных жителей, об этом сказал журналистам командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский, пишет "Радио Свобода".

      Важно: Взрывы в Балаклее − что известно о погибших и пострадавших

      Пожар, возникший из-за взрывов на технической территории арсенала, локализовали силами пожарного подразделения воинской части и ГСЧС.

      В течение ночи определенный состав пожарного наряда осуществлял патрулирование технической территории. Загораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности,
      − отметил Вишневский.

      Он также добавил, что после событий 2017 года территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Все остальные боеприпасы вывезли или сложили в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не хранятся. Сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

      Новые взрывы в Балаклее: основное

      • На арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.
      • При взрывах погибли двое саперов из-за травм головы. Еще пятеро получили ранения.
      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку
      • Из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных.
      • Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов-членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки повести срочное заседание из-за взрывов.
      • В ГБР расследуют обстоятельства трагедии. Уголовное производство начали из-за "небрежного отношения военного служебного лица к службе.
      • Генштаб ВСУ реконструировал события 15 ноября в Балаклее и пришел к выводу: причиной взрывов на военном арсенале, повлекших смерть двух военнослужащих, мог быть взрыв твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 ЗРК "Куб".

      Крупнейшие взрывы на военных складах в Украине / Инфографика: 24 канал

      От курения вейпа умерли 42 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      16 ноября
      11898
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики ГСЧС Вооруженные силы Украины Взрывы в Балаклее Новости Харькова
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